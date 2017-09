BY: mostra personale di Giuseppe Fontanarosa

BY ovvero Becoming You è il titolo della mostra personale di Giuseppe Fontanarosa che sarà allestita il prossimo 29 settembre al Granstudio in corso Umberto I a Sant'Anastasia.

Al centro dell’attenzione ci saranno il genere e il tema del ritratto e della verosimiglianza. Foto di reportage, servizi fotografici di attori o di musicisti, volti noti o meno, tutto è prelevato dalla rete come pretesto. Il ritratto è qui visto come un divenire altro da sé del soggetto ritratto come dell’artefice, un segno di connessione che punta all’identità più che all’identicità. Ma BY può essere interpretato anche come 'painted By', cioè dipinto da diversi punti di vista tecnici e stilistici, come se i ritratti esposti fossero stati dipinti tutti da artisti differenti. In occasione del vernissage sarà proiettato in anteprima il video della performance “ID”. Fontanarosa, 40enne porticese, è tra gli artisti emergenti più interessanti del panorama nazionale. Autodidatta, dipinge da tre anni, anche se i suoi primi acquerelli a vino rosso e caffè su supporti di risulta risalgono agli Anni Novanta.