Buongiorno Ceramica! 2018: tutti gli appuntamenti a Napoli

In una concentrazione di due soli giorni il territorio campano aprirà le porte a Buongiorno Ceramica! 2018, il viaggio nell’antica eccellenza italiana alla ri-scoperta dell’artigianato, in cui artisti e maestri metteranno in campo performance, laboratori, workshop e molto altro per far “toccare con mano” al pubblico partecipante l’affascinante universo della ceramica fatto di tradizione e innovazione. L’imperdibile festa della ceramica coinvolgerà ben sei città campane (Napoli, San Lorenzello, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Cerreto Sannita, Ariano Irpino) con un arcobaleno d’iniziative, idee e colori per riscoprire il valore e la bellezza della ceramica artistica.

Gli appuntamenti a Napoli:

- Il Real Bosco di Capodimonte (Cellaio) accoglierà la mostra delle nuove collezioni dell’Istituto Caselli (19 maggio), con una performance dal vivo dei maestri e degli allievi dell’Istituto, e “Il lungo viaggio del babà” (20 maggio), una tavola rotonda con Fabrizio Mangoni.

- Con l’iniziativa “Forme e decori nella terraglia ottocentesca” (20 maggio) la direzione del Museo Duca di Martina esporrà per la prima volta al pubblico un servito in terraglia della manifattura Giustiniani e il rapporto con l’”Antico”.

Buongiorno Ceramica! 2018 nel resto d’Italia:

BUONGIORNO CERAMICA! è l’evento che ha cambiato la percezione della ceramica e delle manifestazioni tra l'artigianato e l'arte, facendone un appuntamento imperdibile per adulti e bambini tra il culturale e il tempo libero.

Un fine settimana in cui ovunque nelle città coinvolte si respira un'energia diffusa in grado di dare a tutti la percezione che alla bellezza si può dare forma e praticandola se ne può essere artefici.

Impossibile non cercare di raggiungere una delle 40 Città della Ceramica dove nell'arco di un weekend si succedono Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni, Workshop, Letture, e molto altro.

Buongiorno Ceramica! è diventata una kermesse che nell'arco di tre anni ha fatto emergere il piacere di modellare e dipingere, ma anche il desiderio di scoprire l'artigianato d'arte; ha fatto incontrare fuori e dentro gli spazi di lavoro, gli atelier, i musei, gli artigiani e gli amanti del fatto a mano, coloro i quali sono attenti alla creatività.

Le iniziative in programma, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it e si svolgono in contemporanea nell'arco della due giorni nelle 40 città di antica tradizione ceramica in tutto il territorio nazionale mentre sono in corso rapporti con tanti altri Paesi europei e già hanno confermato la partecipazione Austria, Croazia e Portogallo.

"Con Buongiorno Ceramica! vogliamo promuovere la cultura della ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro dei canoni e dei costumi italiani. In questi due giorni il pubblico e i cittadini hanno la possibilità di scoprire da vicino il valore di botteghe, laboratori, atelier, ma anche musei e altri luoghi in cui quotidianamente la ceramica viene fatta e pensata. Il dialogo e il confronto con il pubblico è uno stimolo anche per gli stessi ceramisti e artisti, che con passione portano avanti il valore del fatto a mano e della tradizione, aprendo al contempo spazi alla contaminazione necessaria con i linguaggi dell'arte contemporanea e del design e guardando da vicino l'evoluzione dello stile e del gusto. Il grande successo delle precedenti edizioni ci conferma che siamo sulla strada giusta: Buongiorno Ceramica! è infatti l'evento principale dell'AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, che durante tutto l'anno porta avanti una mobilitazione permanente sul tema della CERAMICA, tenendo sempre viva l'attenzione e la passione su questo elemento che rappresenta l'identità culturale per tanti territori italiani", ha detto Massimo Isola, presidente di AiCC presentando la nuova edizione, in occasione della quale si avvia a chiedere all'Unione Europea il riconoscimento della Giornata Europea della Ceramica.

Le 40 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Mondovì, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.