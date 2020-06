Buon compleanno Leopardi: tour al Parco Vergiliano

Il 29 giugno 1798 nasceva a Recanati Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi, uno dei più grandi poeti della nostra Italia. Quest'anno che festeggia 222 candeline, ho pensato di creare un tour in suo onore andando ad omaggiare la sua tomba, all'interno del Parco Vergiliano a Piedigrotta.



In realtà fu sepolto nella Chiesa di San Vitale ed i suoi resti furono qui traslati il 22 febbraio 1939.

Condivide il luogo di sepoltura con un altro grande uomo che amò Napoli allo steso modo: Virgilio, che qui ha trovato pace eterna in uno splendido colombario d'epoca romana.



E' un luogo ricco di fascino e mistero, sede di antichi culti misterici ed orgiastici che si cercò di debellare imponendo il culto della Madonna di Piedigrotta, venerata nella grande Chiesa proprio sotto il Parco.

Andremo fino in cima alla struttura, dove tra l'altro si gode di un bellissimo panorama



ATTENZIONE:

Ci atterremo alle disposizioni ministeriali quindi i partecipanti saranno ammessi alla visita solo se muniti di mascherina.

Il gruppo sarà composto di massimo 15 persone per favorire il distanziamento sociale previsto di 1 metro.

Ci vedremo alle ore 10.15 per partire alle 10.30

L'appuntamento è per SABATO 4 LUGLIO a DAVANTI LA STAZIONE DI MERGELLINA. Da li ci sposteremo verso il Parco che è a pochi metri.

Il contributo organizzativo è di 10 euro, i partecipanti riceveranno la nostra tessera fedeltà che consentirà di accumulare punti per una visita guidata gratuita.



Prenotazioni al 3409543337 /3277306533