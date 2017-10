Tappa a Napoli per il Maredentro Live Tour di Bungaro. L'appuntamento è all'Hart il 26 ottobre.

MAREDENTRO LIVE è il titolo del primo progetto dal vivo di BUNGARO, uscito (etichetta Esordisco) per celebrare 25 anni di carriera da artista a tutto tondo.

“Maredentro Live” raccoglie i brani più significativi del repertorio di Bungaro, oltre ad una strepitosa versione de “L’ombelico del mondo/ Lu viddiccu di lu mundu” (adattata nel testo e cantata in dialetto brindisino sua terra di origine). Lo stesso Jovanotti ne è rimasto incantato. Per la prima volta canta e pubblica canzoni indimenticabili in una chiave totalmente inedita e originale. Infine, propone al pubblico una canzone nuova, mai pubblicata finora. Registrato lo scorso inverno, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, davanti ad un pubblico da “sold out”, l’artista ha voluto suggellare un momento magico, raccogliendo quindici brani che hanno dato un senso profondo alla sua vita artistica, e non solo.

L’album contiene, inoltre, la famosa canzone napoletana “Passione”.