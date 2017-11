Dieci anni di Bulbart all'insegna della musica indie: mega party al Lanificio 25

Dieci anni di attività non sono pochi, specie nel sottobosco musicale italiano. A Napoli, oltre ad altre realtà consolidate, c'è la BulbartWorks che è uno storico collettivo che ha come intento quello di promuovere la musica indie. Dieci anni fa la "musica indie" non era così di moda come oggi e per questo motivo possiamo comprendere meglio quanti sforzi hanno fatto i due fondatori, Alessandro Panzeri e Andrea Saladino.

Oggi è tempo di festeggiamenti e, prima una party a Milano, dove Bulbart ha una sede, e il 24 novembre un party nella città natale, Napoli. Infatti il 24 Novembre, presso il locale Lanificio 25, si svolgerà un mega party con ben quattro band del roster dell'agenzia: La Bestia Carenne, Golden Rain, We Are The Bears e i Royal Bravada + un dj set faranno da sottofondo per festeggiare i 10 anni di attività.

Bulbart nasce nel 2007 da un'idea di Alessandro Panzeri. In principio era un collettivo di promozione artistica ma dopo l'organizzazione dei primi eventi le attività si concentrano sulla musica grazie al contributo di Andrea Saladino: organizzazione di concerti di band indipendenti locali ed il supporto alla produzione e promozione dei primi dischi diventano le attività principali. Nel 2011 - dopo una lunga gavetta nella direzione artistica di club della scena indipendente napoletana - Bulbart inizia a pubblicare i primi album sotto l'omonima label collaborando così con artisti da tutta Italia ed innalza il livello degli eventi coinvolgendo artisti internazionali ed organizzando festival di rilievo nazionale. Presto, e insieme ad altre realtà storiche del panorama partenopeo, diventa un punto di riferimento a Napoli sia come promoter che come agenzia di management.

Nel 2015 estende le attività tra Napoli e Milano concentrandosi prevalentemente sul management di band indipendenti. Ad oggi Bulbart ha prodotto più di 600 concerti, gestito decine di band italiane e prodotto circa 20 album.

Nel Settembre 2007, al centro storico di Napoli, aveva luogo il primo evento targato Bulbart con la presentazione della "Bulbart Indie Compilation" e così - quasi per gioco - iniziava un percorso d'amore senza fine. Dopo 10 anni di intensa attività Alessandro Panzeri e Andre Saladino sono diventati un punto di riferimento nazionale per la cultura musicale indie.

Per festeggiare questo compleanno ci saranno, oltre all'evento napoletano, altri party che si svolgeranno a Roma e Bergamo, senza dimenticare quello tenutosi al Serraglio di Milano.

Napoli non poteva mancare in questo tour e per questo motivo che venerdi 24 novembre, presso lo storico Lanificio25, si svolgerà il party più bello, quello che profuma di casa!

Per questa prossima occasione, dall'ampio roster di Bulbart, sono state scelte quattro band che oggi rappresentano al meglio il lavoro, lo spirito e il futuro di Bulbart.



Maggiori informazioni www.bulbartlabel.com