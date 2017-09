Bufala Fest sul Lungomare di Napoli: il programma

Torna, dal 15 al 19 settembre, sul lungomare di Napoli, Bufala Fest, la rassegna gastronomica dedicata alla promozione e alla valorizzazione della filiera bufalina.

Giunta alla sua terza edizione e patrocinata da Comune di Napoli, Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e dall'Apci (Associazione professionale cuochi italiani), la manifestazione vedrà 5 cinque giorni di eventi, incontri, scambi culturali e attività di valorizzazione di una delle più Interessanti filiere dello scenario agroalimentare del centro-sud Italia.

"Sull'onda del successo delle prime due edizioni, culminate con le 150 mila presenze dello scorso anno - ha detto l'organizzatore della manifestazione, Antonio Rea - quest'anno Bufala Fest si pone l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti per la valorizzazione della filiera bufalina. Abbiamo rivisitato il Format: tra le novità della terza edizione spiccano l'area ristorazione à la carte , i concorsi e le attività dedicate ai professionisti ed agli amanti della cucina di qualità. Tra le novità, i menù dedicati al Bufala Fest: ciascuna azienda presente proporrà piatti esclusivi realizzati in occasione della manifestazione ".

GLI SPETTACOLI

Ricco il calendario degli spettacoli con la Direzione artistica di Francesco Sorrentino, coorganizzatore del Bufala Fest.

Venerdì 15 settembre: Neri per caso

Sabato 16 settembre: Andrea Sannino

Domenica 17 settembre: Ditelo Voi

Lunedì 18 settembre: Ivan Granatino

Martedì 19 settembre: Valentina Stella

IL RISTORANTE "Sotto le stelle" alla Rotonda Diaz

Tra le novità di quest'anno, il ristorante "Sotto le stelle" che, per la prima volta, sarà à la carte.

La gestione è affidata al catering Forza 4 finefood, dell'ex capitano del Napoli, Francesco Montervino .

Al suo interno sarà sempre possibile pranzare e cenare scegliendo dal menù degustazione elaborato appositamente per il Bufala Fest al prezzo di 55 euro a persona.

LE PROPOSTE GASTRONOMICA DEGLI STAND

Per la prima volta entra nel ticket menù anche la mozzarella di bufala campana Dop. Oltre al primo piatto, alla pizza, al panino o al "cuoppo" sarà possibile scegliere , tra le pietanze, mezzo chilo di mozzarella.

Il ticket singolo ha un costo di 14 euro che dà diritto ad un piatto, un dolce, una bibita, un liquore ed un caffè.

E' stato previsto un ticket famiglia che al costo di 50 euro dà diritto a 4 pacchetti completi.

Disponibile anche un menù per celiaci.

WORKSHOP (presso Ristorante "Sotto le stelle")

a) ONAF_Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio

Due appuntamenti al giorno (alle 10.45, alle 16.30 e alle 18.30) per diffondere la conoscenza della mozzarella di bufala e per scoprire tutta la filiera casearia;

b) AIS_Associazione Italiana Sommeliers

Due appuntamenti al giorno per proporre i migliori abbinamenti di vini e birre con tutti i prodotti della filiera bufalina