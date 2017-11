Brian Griffin ai Magazzini Fotografici: mostra, masterclass e brunch

Il 2 dicembre alle 19.00 Magazzini Fotografici è lieta di ospitare la mostra POP del fotografo inglese Brian Griffin.

Durante l'inaugrazione sarà presente l'autore.



Il 3 dicembre 2017, invece, dalle 11.00 alle 19.00 Magazzini Fotografici sarà sede della masterclass POP di Brian Griffin.



Brian Griffin nasce a Birmingham nel 1948.



É stato definito dalla rivista British Journal of Photography come il fotografo britannico più imprevedibile e influente degli ultimi decenni. Usando il linguaggio della fotografia commerciale, ha dato vita a uno stile molto personale.



Chi non conosce Brian Griffin avrà sicuramente visto una delle sue produzioni come fotografo musicale. Infatti ha collaborato con artisti che hanno definito il pop degli anni ottanta come Elvis Costello, Devo, Siouxsie & the Banshees, The Clash e i Queen. Sua è la copertina di Ocean rain degli Echo & the Bunnymen ma soprattutto Griffin ha modellato l’immagine degli esordi di un allora giovane gruppo synth pop di Basildon: i Depeche Mode.





Masterclass

La masterclass approfondisce il tema del ritratto fotografico, argomento che Brian Griffin ha più volte trattato durante il suo lavoro e che è riuscito a personalizzare secondo uno stile totalmente innovativo.



Il programma della giornata si dividerà in quattro parti:



- Introduzione e presentazione a cura di Brian Griffin;

- presentazione di ogni partecipante e del suo portfolio (è consigliabile inviare preventivamente il portfolio con massimo 20 immagini a eventi@magazzinifotografici.it);

- lezione teorica di Brian Griffin;

- shooting all'aperto dove verrà richiesto ai partecipanti di scattare un ritratto da consegnare come compito. Il ritratto dovrà essere impostato e controllato in ogni suo dettaglio dal partecipante secondo le linee guida date da Brian Griffin;

- un parte finale dedicata alla critica ed estetica dell’immagine da condividere con il fotografo. Un momento di crescita e miglioramento.



Porta con te:

- macchina fotografica;

- computer;

- chiavetta usb con il portfolio.



Prezzo: in occasione del Black Friday il costo del workshop sarà di SOLI €130 a persona, prezzo valido fino a domenica 26 novembre.

Per le iscrizioni successive a questa data il prezzo è di €150.



Il prezzo della masterclass comprende:

- pranzo

- tessera associati di Magazzini Fotografici;

- il nuovissimo libro di Brian Griffin "POP", autografato dall'autore;

- lettura portfolio.



Per iscrizioni e/o informazioni eventi@magazzinifotografici.it

Gallery