Brazilian & Neapolitan Songs in Jazz

Martedì 11 Febbraio 2020

Live Jazz & Jam Session

Ore 21:00 - 00:30

Santa Cecilia Jazz Club

Sala Santa Cecilia Napoli

Via Montecalvario, 34 Quartieri Spagnoli Napoli

Informazioni e prenotazioni 081 406800 c/o Hotel Toledo

Whatapp tel. 3357466327



Rosario Volpe ed Elvira Ramo, uniti da una grande passione per la musica brasiliana, sono attivi fin dal 2003.

Il repertorio comprende un misto di bossanova, samba e canzone d'autore della tradizione brasiliana toccando brani di grandi compositori come Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan ed altri. L'esperimento continua inserendo nella scaletta canzoni del repertorio della Canzone Napoletana, da quella classica degli inizi del 900 a quella più moderna degli anni '50, tracciando una sorta di ponte ideale fra Napoli e la fascia costiera del Brasile. Il 17 maggio 2010 hanno partecipato al programma Brasil, condotto da Max De Tomassi su radiounorai, interpretando un mix fra canzoni brasiliane e napoletane in pieno stile bossanova e presentando una canzone inedita del Maestro Fausto Cigliano -Saudade do core- incisa nel loro primo CD -BOA A PRIMERA- Il 13 marzo 2012 il sito -musibrasil- testata web di informazione e cultura brasiliana considerato il maggior portale d'Europa nel suo genere, ha recensito e scelto come brano del mese una nostra versione di "O pato" famosissimo standard della bossanova. Il 17 ottobre 2015 hanno presentato progetto e CD al programma radiofonico sulla cultura brasiliana Balangandà di Radio Città del Capo.Raffaele



Ingresso al concerto con prima consumazione euro 10.

Seconda consumazione libera: drink e bibite a partire da 3 euro.



E' possibile prenotare la cena in convenzione euro 15 incluso drink e concerto.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.



Inizio Jam_Session ore 23:00

A conclusione del concerto prenderà inizio la consueta jam-session aperta a chiunque desideri partecipare.

Ingresso alla Jam Session euro 5 con prima consumazione inclusa.

Seconda consumazione libera: drink e bibite a partire da 3 euro.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia Napoli

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia Napoli è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.