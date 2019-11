Brazilian Jazz Concert e Jam internazionale

DomenicArti è un format di aggregazione a sostegno dell’ arte che propone condivisione e leggerezza in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Come tutte le domeniche, in prima serata, proporremo tanta musica nello storico Bourbon Street, locale trentennale che ha ospitato grandi artisti da tutto il mondo, nel centro di Napoli!

È con grande piacere che domenica 1 Dicembre realizzeremo un live show dal gusto brasiliano.

Il Brazilian Jazz Concert che ospiteremo vanta la speciale partecipazione di Felipe Muniz, chitarrista brasiliano di indiscussa bravura, coadiuvato dalla sezione ritmica composta da Aldo Capasso (bass), Dario Guidobaldi (drums), che daranno luogo ad un emozionante concerto in trio. A seguire Jam Session, per tutti i musicisti disposti alla condivisione e all’interplay.

Start h 20.30

Ingresso gratuito

*È consigliata la prenotazione: 338 8253756