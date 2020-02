Brasigna, al Dopoteatro i Galera De Rua e Dj Foffo

Per il ciclo Radio DT // On Air #DiVenerdì Dopoteatro presenta Brasigna - Rassegna di musica brasiliana a cura di Nenne Martongelli che, dal 28 febbraio al 20 marzo, porterà il Brasile a Napoli.

Si parte venerdì 28 febbraio alle 21.00 con i Galera De Rua, nella formazione composta da: Silvia Spiri (voce “lead”), Nello Arzanese (chitarra), Pasquale Del Solio (cavaquinho), Vincenzo Maddaluno (flauto traverso), Antonino Marascia (pandeiro), Gianluca Presta (surdo), Antonio Iuliano (tan-tan), Dario De Simone (repique de mao), Foffo Fuser (cuica), Martina Lombardi (tamborim e ganzà).

L’attuale repertorio dei Galera de Rua si colloca nel solco della tradizione del Samba urbano carioca, che il gruppo interpreta nel più fedele rispetto della tradizione.

Il Samba si è sviluppato nel corso di un secolo tra gli strati più popolari della popolazione di Rio de Janeiro, tra quartieri operai, sobborghi, favelas e - a margine delle Scuole di Samba - in un calderone di culture, radici, esperienze, tradizioni e culti differenti, che solo in Brasile ed a Rio hanno raggiunto una sintesi musicale tanto profonda e varia.

Al Dopoteatro i Galera de Rua portano una selezione dei più importanti compositori e interpreti del Samba, come Clara Nunes, Fundo de Quintal, Zeca, Martinho da Vila, Beth Carvalho ma anche astri nascenti del Samba come João Martins, Galocantò, Arruda. Dal 2016 l’attuale formazione è molto attiva soprattutto in strada, nelle piazze, na rua, dove il Samba trova il suo habitat naturale.

A seguire Dj Foffo con un dj set vinilico di Samba, Samba de Roda, Samba Funky, Samba Rock, Forrò, Frevo, Choro.

Per l’occasione il Dopoteatro propone lo speciale cocktail Brasigna, ispirato alla rassegna, e la coxinha, il popolare antipasto brasiliano.

Entrata Libera - Per chi presenterà il biglietto del Teatro Bellini alla cassa è previsto uno sconto del 10% su tutti i drink