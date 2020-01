Branding Dalì_la Mostra e La Casa di Carta

Sabato 1 febbraio BRANDING DALI _LA MOSTRA E LA CASA DI CARTA è il titolo del prossimo evento di ARSMANIA in collaborazione con MEDITERRANEART, dedicato al grande artista catalano SALVADOR DALI' e liberamente ispirato alla fortunata serie tv che ne fa icona di RIVOLUZIONE, FOLLIA E GENIALITA'.

Ad ospitare la nostra iniziativa è l'esclusiva mostra a cura di Alice De Vecchi "BrandingDalí. La costruzione di un mito", al Palazzo Fondi fino al 2 febbraio. L'esposizione che mette in luce l'operazione di auto- branding attuata dal genio surrealista darà spunto ad un'experience interattiva che attraverserà l'intero spazio della mostra.

IL GIOCO.

Dopo Toledo e Madrid, la banda più folle al mondo è giunta a Napoli per un colpo al simbolo della loro RESISTENZA, un'opera di Dalí in esposizione proprio al Palazzo Fondi di Napoli. Durante la vostra visita guidata, sarete ingaggiati dal Professore. Qualcuno infatti si farà vivo per prendere tutti in ostaggio e iniziare il colpo. Tenetevi pronti a qualunque cosa perché si sa, con lui può succedere di tutto. Ma attenti! I suoi uomini si sono infiltrati e con loro forse anche qualcun altro... Portate a termine il colpo e il Professore vi lascerà liberi.

L'iniziativa è su turni ed è a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 327/7306533 - 347/0094457.