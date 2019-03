Al Bourbon street il mercoldedì live con Lorenzo Campese

Live music al Bourbon Street, mercoledì 20 marzo, con Lorenzo Campese in piano solo.

Lorenzo Campese pianista da sempre musicalmente onnivoro, in adolescenza scopre il jazz e il progressive rock e metal, e rimane folgorato dalla loro libertà espressiva. Presente sulla scena partenopea negli ultimi anni collaborando con realtà come Rita Ciccarelli & Flowin' Gospel, Dignità autonome di prostituzione presso il teatro Bellini, svariati concerti con Greg Rega, The Funkin Machine, vari ensemble jazz, Daniele Sepe, Fabiana Martone, Giovanni Block, Ron Isaac Hubbard, Junior Robinson, Andreas Kerm. , Un percorso che attraversa vari colori musicali, condensati di possibilità sonore e grande poetica nell’assemblarli.

Come risultato di queste esperienze si propone in piano solo in uno show in cui proporrà brani originali, canzoni rivisitate e un momento di interazione con il pubblico ,

INFO E PRENOTAIONE:338 8253756