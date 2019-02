Live music pomeridiano & mostra noir al Bourbon Street

Domenica 17 Febbraio arte e leggerezza al Bourbon Street a partire dalle 19:00.

Si inizia con un concerto jazz che vedrà esibirsi Marco Fiorenzano al piano, Ciro Imperato al contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria. Seguirà la frizzante jam session, spazio di confronto tra musicisti e di presentazioni degli artisti al pubblico.

Il locale, inoltre, ospita una mostra noir di Turpe Malcreata con lavori inediti tutti da gustare.



Evening Art Session è uno spazio dedicato all' espressione artistica in tutte le sue forme. Negli ultimi mesi abbiamo ospitato mostre fotografiche, illustazioni, disegni, dipinti, performance live di pittura, conferenze, readings, presentazioni di progetti umanitari, video e naturalmente musica, che è un po' il nostro punto di partenza. L'arte parla a parti profonde dell' uomo "bypassando" totalmente la parte pensate, sociale e conformata di noi esseri umani e si rivolge con schiettezza a ciò che di noi è antico, immutabile, incorruttibile ma troppo spesso dormiente. Questa capacità dell' arte è incontenibile, prescinde da forma, spazio, tempo ed è non-definibile in modo definitivo. L'obiettivo è quello di interconnettere linguaggi differenti focalizzandoci su ciò che li accomuna per favorire l'interazione, la condivisione, l'apertura.



Nello spazio sarà allestita una mostra temporanea di illustrazioni noir della giovane e talentuosissima artista “Turpe Malcreata” che così si descrive: ”Ho scelto il soprannome “turpe malcreata” in maniera istintiva pensando alla famosa poesia “’A livella” di Totò, ambientata in un cimitero. Con una straordinaria schiettezza e lucidità, un uomo qualunque ci ricorda della fragilità e della limitatezza delle nostre certezze e delle nostre risorse materiali e intellettuali di fronte all’ imperscrutabilità dell’ ignoto. E’ una riflessione che mi è molto cara, e rappresenta in pieno il filo conduttore del mio percorso artistico ancora in evoluzione, il motivo che mi spinge a disegnare: il bisogno di svelare ciò che fa paura,di riconoscerne l’ esistenza.�-Nella serie di illustrazioni noir che presenterò ho voluto immergermi nell’ incubo e ossessione tutta.