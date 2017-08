Danza, musica, cinema e teatro: 4 borse di studio all'Accademia delle Palme

4 BORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/18

DANZA-MUSICA-TEATRO-MUSICAL



L’ Associazione Culturale Venezia Academy di Napoli, attiva presso la sede del Teatro Delle Palme, in occasione dell’inizio del nuovo anno accademico 2017/18 indice una selezione per aspiranti allievi ai seguenti corsi:

• Danza classica, repertorio e pas de deux

• Hip hop e break dance

• Modern-jazz e Contemporaneo

• Formazione all’insegnamento e specializzazione post-diploma

• Danza del ventre e flameco

• Recitazione teatrale

• Canto e musical

• Pianoforte e chitarra

Le selezioni si terranno fino al 30 settembre 2017 e vedrà l’assegnazione di 4 borse di studio.

Per info e modalità contattare i seguenti numeri 081.0588751 - 3206341088

L’Accademia del Teatro delle Palme è nata con lo scopo di diffondere la Musica, la Danza, il Teatro, il Cinema, le Lettere, le Scienze e le Arti in genere e per promuovere attività artistiche di particolare importanza, valorizzando nuovi talenti. L’associazione negli anni ha infatti organizzato numerose stagioni Concertistiche, rassegne, spettacoli di balletti, rappresentazioni teatrali, concorsi, manifestazioni di danza classica e moderna, stages, mostre di pittura e scultura, conferenze e dibattiti.

Detta Associazione situata nel cuore del Centro antico di Napoli, in uno dei teatri più belli di tutta Napoli, dispone di una grande struttura con sale attrezzate per la didattica.