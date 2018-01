Boom Bip in concerto a Napoli

Rockalvi Festival & Cellar Theory presentano Boom Bip live a Napoli il 13 gennaio 2018.

Opening Act

Sonakine Djset

Open door: h 20.30 Start: h 22.00

La serata ha lo spirito del Rockalvi Festival e quindi sostiene l'associazione "Camilla la Stella che Brilla Onlus" che si occupa di sare sostegno ai bambini affetti da malattie rare.

Bryan Charles Hollon,in arte Boom Bip (probabilmente preso da un verso della prima traccia del primo album dei Tribe Called Quest "The boom,the bip,the boom bip,indicates to the brothers that we be on the flip tip") è un musicista e produttore hip hop americano. Oramai attivo dal 2000,ha prodotto album usciti per Warp e Lex Records,lavorato con artisti del calibro di Prefuse73, Super Furry Animals, Boards of Canada,Money Mark, Four Tet, Amon Tobin, Lali Puna , Doseone e Mogwai solo per citarne alcuni. Nelle sue registrazioni cerca sempre di lavorare con meno samples possibili,suona e registra tutti gli strumenti per riprodurre l'atmosfera ed il suono piu' naturali possibile.

L'album di debutto 'Seed To Sun' (2002) è una combinazione di sample-loops, synth e strumentazione rock. Il successivo "Corymb" è arrivato due anni dopo, includendo brani delle sue Peel Sessions e remix di Four Tet, Boards Of Canada e Mogwai.

Nel suo secondo album "Blue Eyed In The Red Room" (2005) ha meticolosamente suonato e registrato ogni strumento separatamente, senza utilizzare campioni. L'album includeva anche la sua prima collaborazione con Gruff Rhys di The Super Furry Animals, con il quale ha continuato a formare il gruppo Neon Neon.

'Stainless Style' (2008) è stato il loro album di debutto nominato Mercury Prize. Un viaggio spericolato tra vintage pop elettronico e hip-hop,dove si racconta vagamente la storia delle prove e delle tribolazioni di John DeLorean, il fondatore della DeLorean Motor Company.

Il terzo album di Boom Bip "Zig Zaj" (2011) è stato il suo lavoro più fedele e dettagliato fino ad oggi, con le apparizioni di Alex Kapranos ( Franz Ferdinand ) , Luke Steele e Josh Klinghoffer.

"Praxis rende perfetti" (2013) con Neon Neon ha seguito il concetto biografico del suo predecessore. Questa volta, i due sono stati ispirati dalla vita e dai tempi di Giangiacomo Feltrinelli, un aristocratico italiano diventato attivista politico di sinistra che era responsabile della pubblicazione di opere come "Il dottor Zivago".

Lo scorso anno Boom Bip ha realizzato il thriller psicologico di Ben Crescimans "Sun Choke" (2016).

Boom Bip si è esibito in sedi leggendarie come la Sydney Opera House e il Centre Pompidou, festival musicali come Coachella, Fuji Rock e Glastonbury tra innumerevoli altri, e ha condiviso palchi con artisti diversi come Kanye West, Björk e Four Tet.