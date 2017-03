Nuovo appuntamento con "BookMOB - Scambiamoci un libro"

Sabato 8 aprile, alle 11 in piazza Dante a Napoli, torna il "BookMOB". Questa particolare edizione del flash mob per scambiarsi libri promosso da "Librincircolo" è dedicata alla lotta alla chiusura dell'unica libreria di San Giorgio a Cremano "La Bottega delle parole"

"In un contesto dominato dai colossi editoriali, le librerie indipendenti - spiegano gli organizzatori - sono una risorsa da sostenere, supportare, aiutare. Librincircolo è da sempre sensibile alla causa delle realtà “periferiche”, soprattutto quando sono alle prese con momenti critici.

La libreria “La Bottega delle Parole” è una piccola oasi di cultura e accoglienza, a San Giorgio a Cremano; colei che porta avanti questo piccolo miracolo, Miryam Gison, sta conducendo da mesi una durissima battaglia contro lo spettro del fallimento. Che sarebbe un fallimento non certamente solo suo, ma di tutta la comunità del libro, a Napoli e provincia.

Pertanto, vogliamo partecipare alla campagna di sostenimento della libreria per salvarla dalla chiusura. E abbiamo deciso di dedicare questo bookmob al concreto sostegno della libreria sangiorgese.

L’evento si svolgerà nella maniera tradizionale, che ormai in tantissimi conoscono. Ma prima e al termine del cerchio e dello scambio di libri, sarà possibile, per chi vorrà farlo, lasciare un’offerta libera per aiutare “La Bottega delle Parole”.

Come sempre, inoltre, obiettivo primo del bookmob è la condivisione gratuita di libri. Ogni libro sarà incartato come un regalo. E, come ogni edizione del BookMOB, l'organizzazione assegna un tema a cui deve ispirarsi la confezione.

TEMA CONFEZIONE per questa edizione: Citazioni Letterarie.

Cosa fare per partecipare al BookMob:

-Prendere un libro e incartarlo.

-Presentarsi al luogo dell'appuntamento all'orario indicato.

-Al "via", scambiare il tuo pacchetto con quello di un altro a caso.

-Salutare e andare via felice.

-Scoprire che libro c'è nel pacchetto che hai ricevuto