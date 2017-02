A Napoli torna l'appuntamento con "BookMob - Scambiamoci un libro"

Sabato 25 febbraio torna a Napoli, a piazza Italia, l'appuntamento con "BookMob - Scambiamoci un libro", un evento ideato e organizzato da Librincircolo - BookMob, associazione culturale napoletana.

Questa edizione, in particolare, è dedicata all'inaugurazione della Biblioteca Leopardi, alla quale sarà possibile associarsi semplicemente donando un libro.

Obiettivo dell'iniziativa è la CONDIVISIONE GRATUITA di libri. Ogni libro sarà incartato come un regalo. E, come ogni edizione del BookMOB, l'organizzazione assegna un tema a cui deve ispirarsi la confezione.

TEMA CONFEZIONE per questa edizione: Citazioni Letterarie.

Cosa fare per partecipare al BookMob:

-Prendere un libro e incartarlo.

-Presentarsi al luogo dell'appuntamento all'orario indicato.

-Al "via", scambiare il tuo pacchetto con quello di un altro a caso.

-Salutare e andare via felice.

-Scoprire che libro c'è nel pacchetto che hai ricevuto