Boing & Cartoonito Tour: tappa a Napoli

Boing (40 del DTT) e Cartoonito (46 del DTT), i canali TV nati dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Turner, approdano nelle piazze italiane con il “BOING & CARTOONITO TOUR”.

Dal 23 settembre i canali andranno a trovare i loro fan a Milano (23-24 settembre, Piazza Città di Lombardia), Napoli (30 settembre – 1 ottobre, Piazza Trieste e Trento), Torino (7-8 ottobre, Piazza Solferino), Roma (14-15 ottobre, Auditorium Parco della Musica - Via Pietro de Coubertin) e Bari (21-22 ottobre, Piazza Prefettura).

Nella grande struttura allestita al centro delle piazze (dalle ore 10.00 alle 19.00) i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi con tante attività di intrattenimento, giochi ed animazione che vedranno protagonisti gli show più amati dei canali.

Tra le divertenti attività, il Powerpuff & Print Yourself, un gioco per creare il proprio avatar ispirato alle mitiche Powerpuff Girls che potrà essere stampato su un adesivo in omaggio.

Non mancherà, inoltre, Il GIANT OMNITRIX di BEN 10, un’installazione che permetterà a tutti i fan dello show di trasformarsi in un alieno con un semplice click e portarsi a casa la foto ricordo.

E, sotto il segno del claim di Boing “INSIEME È MEGLIO”, non mancheranno Doraemon, Io sono Franky, gli amati Teen Titans Go! e tante coinvolgenti iniziative che permetteranno ai ragazzi di lasciarsi sorprendere dall’energia e dall’allegria tipica di Boing.

I più piccoli potranno giocare con Robocar Poli, Super Wings, Paw Patrol e scegliere se farsi truccare come le simpatiche geniette di Shimmer & Shine o come i nuovissimi esploratori del mare, gli Octonauti.

Tutti i partecipanti avranno, inoltre, la possibilità di aggiudicarsi fantastici gadget in ricordo della giornata trascorsa insieme a Boing e Cartoonito!

Per avere maggiori informazioni basta andare sul sito http://www.boingtv.it/