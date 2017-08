The Body Rock: Hip Hop jam per la riqualificazione degli spazi comuni della periferia Est

Si terrà il 3 settembre 2017 prossimo, nel Parco delle Repubbliche Marinare, nel quartiere di Barra (VI Municipalità) The Body Rock, manifestazione annuale che coinvolge diverse discipline della cultura Hip Hop.

Si inizia alle ore 10:00 con la realizzazione di graffiti su diverse superfici per poi proseguire nel pomeriggio con delle competizioni di break dance, parkour e rap, a seguire, in tarda serata un dj set conclusivo. L'iniziativa è promossa da un collettivo informale di residenti e patrocinato dalla cooperativa sociale onlus "il tappeto di Iqbal", si pone come finalità la riqualifica degli spazi periferici attraverso la creazione di momenti di aggregazione giovanile nonché importanti progetti educativi e artistici per minori a rischio. Durante la manifestazione interverranno diversi artisti di fama nazionale e internazionale

L'evento apre le porte agli adolescenti del Progetto INLUBAL della VI Municipalità dalla mattina al pomeriggio per poter vivere in maniera professionale parte dei laboratori in essere proprio nel progetto sperimentale finanziato dall'Assessorato alle Politiche sociale Servizi Politiche Infanzia e Adolescenza del Comune di Napoli e rientra nell'ambito del cartellone "ESTATE A NAPOLI" del Comune di Napoli Assessorato Cultura e Turismo.