BLUE, il Musical Completamente Improvvisato alla Casa della Musica: biglietti scontati con NapoliToday

Sabato 30 marzo alle 21, "BLUE - Il Musical Completamente Improvvisato" arriva alla Casa della Musica di Napoli.

Uno spettacolo di improvvisazione ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway.

Ogni sera, partendo da un titolo offerto loro dal pubblico, gli attori in scena e i musicisti in sala daranno vita a un musical letteralmente mai visto prima. E che mai rivedrete dopo.

Storie emozionanti, personaggi memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti e coreografie create sul momento o, come dicono gli anglosassoni, “out of the blue”.



B.L.U.E. nasce dall’unione di un gruppo di attori con una lunga esperienza nel campo dell’improvvisazione teatrale desideroso di raccogliere la funambolica sfida di essere contemporaneamente attori, cantanti, compositori e ballerini.

NapoliToday mette a disposizone dei suoi lettori un numero limitato di biglietti per BLUE Il Musical Improvvisato in scena alla Casa della Musica a prezzi scontati!

È possibile scegliere il settore ma non i posti che verranno assegnati dalla Casa della Musica. Nel caso di acquisti di più biglietti, i posti saranno sicuramente contigui.