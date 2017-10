Halloween Party al Blue Eyes discopub di Sant’Anastasia

Martedi 31 Ottobre 2017

Blue Eyes Sant’Anastasia

Formula Mangia e Bevi 15€

Programma: HALLOWEEN PARTY, KARAOKE e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: Martedi 31 Ottobre Super serata al Blu Eyes Discopub di Sant’Anastasia, con HALLOWEEN PARTY una serata spaventosa all’insegna del divertimento con Animazione, il KARAOKE SHOW ed a seguire Discoteca tutta la notte. Formula mangia e bevi a soli 15€

FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena. Formula Mangia e Bevi 15€ una cosa da mangiare ed una da bere a scelta dal menù

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600

DOVE SIAMO: Blue Eyes Discopub Piscina Sant’Anastasia – VIA DELLE GEMME 17 Sant Anastasia