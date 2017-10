Tammurriata e Disco al Blue Eyes discopub di Aant’Anastasia

Sabato 7 Ottobre 2017

Blue Eyes Sant’Anastasia



Formula Mangia e Bevi 13€

Programma: Animazione, BIRRA PARTY GRATIS ED ILLIMITATA, TAMMURRIATA e DISCO

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: Sabato 7 Ottobre 2017 super serata con Animazione

BIRRA PARTY (FIUMI DI BIRRA GRATUITI), TAMMURRIATA ed a seguire DISCO TUTTA LA NOTTE

Si rimette in moto la macchina perfetta del divertimento per aprire le porte agli eventi targati:

‪#‎BLUEEYESHALL‬

Formula mangia e bevi (organizzazione e staff DIAMOND BRUSCIANO)



LOCALE ALL’APERTO



FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena. Formula Mangia+Bevi 13€ Fritto misto, Pizza o Panino (solo quelle selezionate da menu) e bibita analcolica OPPURE 15€ Fritto misto, Pizza o Panino (a scelta) e bibita alcolica



PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 – 3664618347 – 3278580922



DOVE SIAMO: Blue Eyes Discopub Piscina Sant’Anastasia – VIA DELLE GEMME 17 Sant Anastasia (nei pressi del supermercato Piccolo)