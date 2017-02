Al Bellini "Blind Date - Concerto al Buio" di Cesare Picco

Torna al Teatro Bellini il Blind Date, il concerto al buio ideato nel 2009 dal pianista e compositore Cesare Picco e portato in giro da CBM Italia Onlus, la più grande organizzazione non governativa impegnata nella cura e prevenzione della cecità e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo.

Blind Date è un’esperienza unica, un viaggio musicale e sensoriale che è stato ospitato nei più prestigiosi teatri italiani.

Il concerto è basato su una semplice e magica formula: LUCE – BUIO – LUCE.

Una morbida penombra accoglie in sala gli spettatori e, una volta iniziato il concerto, le luci calano lentamente, fino a raggiungere il buio totale per poi ritornare gradualmente alla luce iniziale.

Una formula che esprime appieno la missione di CBM: ridare la vista alle persone che non vedono e che, senza l’intervento dei medici di CBM, sarebbero destinate a vivere nella cecità e nel buio assoluto.

L’ingresso al concerto è gratuito. È obbligatoria la prenotazione (clicca qui) e consigliata la donazione a favore dei progetti di lotta alla cecità di CBM.