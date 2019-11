Black Friday e Magic Christmas all'Edenlandia

Il Black Friday arriva all’ Edenlandia, con le giostre scontate fino al 50%. Per la giornata del 29 novembre, l’appuntamento con il tradizionale venerdì nero americano permetterà a grandi e piccini di girare su tutte le giostre a prezzi scontati. Il primo ed unico food e leisure park italiano con più di 20 attrazioni e tanti punti ristoro offre la possibilità di passare un pomeriggio in allegria posticipando la chiusura fino alle 22:30.

Il 30 novembre, invece il Parco darà il via al periodo natalizio.

Edenlandia, infatti, si accende di Natale, torna il “Magic Christmas”. Una allegra banda di elfi e fatine popoleranno il grande parco cittadino, e alle ore 19 arriverà il signore vestito di rosso più famoso del mondo. Con l’ingresso di Babbo Natale prenderà il via una parata natalizia da non poter perdere. Calde luci scintillanti, canzoni e spettacoli natalizi creeranno l’atmosfera gioiosa per l’inaugurazione della casa di Babbo Natale.

Orari parco dal lunedì al venerdì dalle 15.00-21:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 24:00.

Orari straordinari:

29 novembre 15.00-22.30, 23 dicembre 10.00-01.00, 24 dicembre 10.00-17.00, 25 dicembre 16.30-01.00, dal 26 al 30 dicembre 10.00-01.00, il 31 dicembre dalle 10.00-17.00, dal 1 al 6 gennaio 2020 dalle 11.00-01.00.