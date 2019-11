Black friday, lezioni di inglese gratuite a Napoli

In occasione del Black Friday,

avrete la possibilità di partecipare a:

- Lezioni GRATUITE con insegnanti madrelingua per tutto il giorno

- sorteggio per 2 mesi di inglese GRATIS

- gadget e premi

- quota di iscrizione GRATUITA

- sconto del 50% su tutti i nostri percorsi.



Per partecipare all'evento è indispensabile ricevere il tuo codice promozionale.



Inviaci un messaggio o chiama al numero 08118914417 per ricevere il tuo codice.



Offerta soggetta a disponibilità.