Black Friday 2017: il 24 novembre torna il venerdì dei super sconti

Torna, anche in Italia, il Black Friday. Nel 2017, il venerdì "nero" dello shopping in cui si potranno acquistare tanti prodotti in super sconto, cadrà il 24 novembre.

Black Friday

„Il fenomeno di consumo made in Usa ha contagiato anche l’Europa. Colossi della tecnologia e negozi di elettronica aderiscono all'iniziativa offrendo numerose offerte vantaggiose.

I prezzi speciali riguardano praticamente ogni tipo di prodotto, dall'abbigliamento all'elettronica. Acquisti "pazzi" si potranno fare on line, su siti di e-commerce come Amazon, ma anche nei negozi e centri commerciali cittadini che prenderanno parte al venerdì dello Shopping. “