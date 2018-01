BLACK DAYS in Via Toledo: 3 giorni di super promozioni nella via dello shopping nei negozi associati

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, via Toledo (tra le strade principali per lo shopping in città) sceglie di inaugurare dal 2 al 4 Gennaio i “Black Days”, 3 giorni di promozioni in tutti i punti vendita di abbigliamento associati Toledo.

Iniziativa particolarmente importante sotto l'aspetto commerciale, con sconti e promozioni fino al 50% sui migliori capi d’abbigliamento.

Un’occasione in più per visitare la città nei primi giorni dell’anno e trascorrere una giornata in questa meravigliosa strada, tra importanti Palazzi, come Palazzo Stigliano o il moderno edificio del Banco di Napoli, ma anche tanti caffè, caratteristici bistrot e negozi di moda.