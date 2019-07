Birr&Tarall Summer Social Fest: aperitivo sociale al centro di Napoli

Che Follia Social Bazar, in collaborazione con Okorei - Microbirrificio Artigianale, Casa Lorena – Centri Antiviolenza, la Cooperativa Sociale Stalker, con l’azienda agricola responsabile Casa Iuorio e Farinò, il primo marchio etico e gluten free, presentano il #BIRR&TARALL SUMMER SOCIAL FEST.

Il 19 luglio, a partire dalle 18.00, la bottega del sociale di Via dei Tribunali 308 ospiterà una speciale serata in cui l’estate sarà fresca come la birra, tradizionale come un gustoso tarallo della tradizione, solidale come tutti i prodotti by Che Follia.

Al SUMMER SOCIAL FEST non potevano mancare i prodotti migliori provenienti dal mondo del sociale e della produttività etica: dalla birra artigianale prodotta dalla Cooperativa Sociale Okorei alle prelibatezze dell’azienda agricola battipagliese Casa Iuorio, modello di azienda responsabile ed inclusiva.

La Cooperativa E.V.A. offrirà, in anteprima, le nuovissime Ghiottonerie di Casa Lorena: i taralli della tradizione. Taralli prodotti dalle donne speciali di Casa Lorena, protagoniste di percorsi di uscita dalla violenza.

Le speciali bruschETICHE saranno offerte da Casa Iuorio, Azienda Agricola Responsabile, dalla Cooperativa Sociale Stalker, impegnata in percorsi di inclusione professionale di disabili psichici e da Farinò, il marchio Gluten Free del progetto “La Forza del Silenzio” i cui protagonisti sono ragazzi in gamba con autismo.

Il tutto sarà allietato dall’originalissima performance di Barbara Lombardi, la “Cantantessa”: una moderna cantastorie che fonde innovazione e tradizione in un sound unico scandito dal ritmo emozionante della tammorra.

Il SUMMER SOCIAL FEST è un’idea di Che Follia Social Bazar, la bottega sociale più cool e divertente del centro storico di Napoli.

A Che Follia è possibile fare uno shopping consapevole, sostenere cause sociali, emozionarsi e, soprattutto, ridere in buona compagnia.



19 luglio 2019, dalle 18.00, in Via dei Tribunali 308.

L’evento è promosso e patrocinato da ANCOS e Confartigianato Napoli.

Per info e prenotazioni:

chefollia@eracoop.it

339 7213959

392 4397075

https://www.facebook.com/chefollia/