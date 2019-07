Bio Dinamico, seminario su agricoltura biologica e biodinamica

Il prossimo 18 luglio 2019 nel cuore del centro storico all’interno dell’antico Complesso Monumentale di Santa Chiara, si svolgerà il terzo appuntamento con il tour in 6 tappe del progetto Bio...Dinamico promosso da AmicoBio, con il patrocinio del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale, la Repubblica Italiana, la Regione Campania e la collaborazione di APAB.



Dopo i primi appuntamenti dove sono stati approfonditi i contributi dell'agricoltura biodinamica alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, e la valenza dell'agricoltura biodinamica come patrimonio dell'agricoltura italiana, verrà trattato il tema Ricerca e formazione sia nell’ambito biologico che biodinamico.

A seguire lo Chef Simone Salvini si esibirà in un cooking show, con prodotti provenienti

da agricoltura biodinamica, reinterpretando i piatti tipici del territorio che lo ospita, e trasformando zucchine, pomodori, frutta secca e insalate di stagione in meravigliosi capolavori per la vista e per il palato.