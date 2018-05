Bimbimbici 2018: pedalata sul lungomare con i Supereroi

Torna con una passeggiata sul lungomare il tradizionale appuntamento con Bimbimbici, la manifestazione di FIAB-Federazione Italiana amici della bicicletta per promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani. Per l’edizione 2018 di Bimbimbici l’appello al Comune di Napoli di Fiab Cicloverdi è sul tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani. L'appuntamento con BImbimbici 2018 è per domenica 13 maggio alle ore 10.30 a Napoli in Piazza Trieste e Trento, nei pressi del San Carlo.

La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti previa iscrizione on line da parte di un genitore a breve su

http://www.cicloverdi.it/bimbimbici/ o direttamente la mattina dell'evento presso il gazebo di accoglienza.

L'esercito dei supereroi in bicicletta guidati da uno straordinario Superman (Manlio Converti) partirà intorno alle 11.30 alla conquista della ciclabile, percorrendo l'incantevole lungomare fino a Mergellina e ritorno al punto di partenza in Piazza Trieste e Trento.

Alla fine delle attività è riservato ai partecipanti un piccolo ristoro.

Come di consueto i bambini riceveranno la t-shirt "Bimbimbici 2018" e altri gadget messi a disposizione dai partner sostenitori della manifestazione.