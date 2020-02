In bici al Corteo di Carnevale di Scampia 2020

In bicicletta, con i Cicloverdi Fiab Napoli, fino al Corteo di Carnevale promosso dal Gridas di Scampia per domenica 23 febbraio.



L'appuntamento è a piazza Dante alle 8,30 partenza ore 9,00

I bambini (accompagnati dai genitori) e chi non se la sente di fare tutto il percorso, potranno prendere la metropolitana e scendere alla fermata di Scampia (ci organizzeremo in piazza Dante per congiungerci a Scampia)

Percorso: P. Dante- Museo- Capodimonte- Metro di Scampia- Sede dei Gridas

Guida: Ettore Brizzi 3332443320