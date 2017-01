Sta per andare in scena a Napoli la seconda edizione del Bianconiglio day, un pomeriggio speciale dedicato al mondo dei coniglietti. Appuntamento il 21 gennaio in via Tiberio 26 con consigli per la salute, novità, giochi e il progetto adozione.

I volontari di Mondo carota esporranno il loro mercatino solidale: in questo modo si può dare una mano ai tanti coniglietti maltrattati o abbandonati in cerca di casa.