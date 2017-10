Venerdì 20 ottobre 2017 ore 22:00 all'Asilo, la Bestia CARENNE in concerto.

La band presenterà anche in anteprima il video del secondo singolo estratto dall'album "Coriandoli".

LA BESTIA CARENNE respira dall’ottobre 2011. Nasce come progetto unitario e definito grazie all'ep autoprodotto dal titolo Ponte. La band è attiva dal 2012 e vanta piu di 160 date. Oltre ad aver condiviso il palco con Marlene Kuntz, Edda, Brunori Sas, Iosonouncane, Marta Sui Tubi, Bud Spencer Blues Explosion, Francesco Di Bella, Folkabbestia, Nick Mulvey, Maximilian Hecker, La Bestia Carenne annovera tra le date di maggior successo il set di apertura ai Modena City Ramblers per il Meeting del Mare 2012 a Marina di Camerota, quello ai 24 Grana per il Riot Music Festival nel luglio 2012 ad Ostuni e la vittoria, dopo soli 7 mesi di intensa attivita live, del premio per il miglior arrangiamento a Botteghe d’Autore 2012 consegnato da Enrico Deregibus del Club Tenco, la partecipazione al Folk Festival di Roma a Villa Ada (con Eugenio Finardi, Leo Pari, Roberto Angelini, John De Leo, Colapesce e altri). Il Tour di Catacatassc' li ha visti impegnati per 6 mesi in oltre 80 date in tutta Italia. Nel 2017 pubblicano il loro 3 lavoro, Coriandoli.

La Bestia Carenne si nutre dei respiri di:

Giuseppe Di Taranto: voce, chitarra

Antonello Orlando: chitarra elettrica

Paolo Montella: voce, basso, tastiera

Giuseppe Pisano: batteria e elettronica.