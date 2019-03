BeQuiet, palco libero all'Abbash

Appuntamento con il Palco Libero Be Quiet nel nuovo spazio del Kestè Abbash.



Il "Be Quiet palco libero" diventa ora un laboratorio per varie forma di arte: cantautorato, musica strumentale, monologhisti, attori, poeti, ecc.ecc. il tutto sempre nel solco dell'inedito, che ci consentirà di monitorare e valorizzare tutto ciò che è sempre appartenuto alla nostra città ed alla nostra cultura, ma a che ha sempre avuto difficoltà di esprimersi e trovare spazi di ascolto adeguati ed attenti, prerogativa che è sempre stata al primo posto negli intenti del BeQuiet.

Inviate vostre proposte, che siano in forma di demo, video, file di testo, o quant'altro, al profilo Facebook di Luciano Labrano.



Poche regole: solo inediti; due brani ciascuno; i cantautori possono portare 2 strumentisti; tutto in acustico; niente ampli, ci si collega all'impianto.



Attori, monologhisti ecc. avranno a disposizione 8 minuti circa ciascuno.



DOVE

Kestè Abbash - Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 24



ORARIO e PREZZO

6 marzo 2019

Apertura tesseramento ore 20.00

Inizio ore 22.30



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale - 5€

Se sei già socio Abbash l'ingresso è GRATUITO!



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

https://goo.gl/forms/BzSfripuUdsjlkbA3