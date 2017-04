Benvenuti al rione Sanità 2017: 50 eventi in onore di Totò

Al via l’edizione 2017 di “Benvenuti al Rione Sanità”, rassegna di spettacoli ed eventi gratuiti, organizzata dalla Fondazione san Gennaro onlus, che si svolgerà nell’antico quartiere napoletano dal 15 aprile.

Giochi, musica, animazione, spettacoli in piazza e momenti culturali, caratterizzeranno l’edizione 2017 che anche per quest’anno vanta il sostegno di Alessandro Siani, attore e regista che ha preso a cuore il Rione Sanità e il suo processo di riscatto.

Dalle attività per i più piccoli, alle visite guidate gratuite alla scoperta del rione, passando per le serate culturali e la riqualificazione degli spazi urbani, ai concerti in piazza. Questo, poi, è un anno speciale perché ricorre il 50 anniversario dalla morte del Principe Antonio de Curtis, in arte Totò e per l’occasione, la Fondazione di Comunità San Gennaro, ha organizzato, in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival, Regione Campania e il patrocinio morale del Comune di Napoli, una serie di eventi per ricordare l’artista, in particolare nel suo amato Rione Sanità.

Alla conferenza stampa, prenderanno parte, tra gli altri, don Antonio Loffredo, parroco del Rione, Alessandro Siani, attore e regista, e Pasquale Calemme presidente Fondazione san Gennaro.