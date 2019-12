Bentornati a casa: serata di musica e parole con Teresa De Sio, Ebbanesis e Casa Surace

Si svolgerà il 22 dicembre, nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore "Bentornati a casa", uno degli eventi clou dell'edizione 2019 del 'Natale a Napoli', con un cast tutto al femminile si esibirà per l'occasione: Teresa De Sio, il duo Ebbanesis e Leslie.

Una serata di musica e parole, "dedicata a chi parte, chi resta e chi ha voglia di tornare". L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

A condurre, saranno gli artisti di Casa Surace, testimonial della manifestazione: "Siamo felici per essere stati selezionati per questo evento. Noi ci siamo fatti un po' portavoce di tanti ragazzi fuorisede del Sud, che vivono lontano dal proprio paese di origine per motivi di studio o lavoro" hanno spiegato durante la conferenza stampa.

L'evento sarà anticipato da un workshop, promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e dall’Assessorato al Lavoro del Comune di Napoli, che si terrà a Palazzo Venezia il 21 dicembre dalle 17.00 e che affronterà, con il supporto di esperti del settore, la tematica dell’emigrazione meridionale e delle sue ricadute socioeconomiche e culturali.