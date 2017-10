A Giugliano la prima tappa del Ben 10 “Hero Truck Tour”

Arriva in Italia il Ben 10 “Hero Truck Tour”, - il tour europeo con protagonista Ben Tennyson, l’amatissimo ragazzo-eroe protagonista della serie TV in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky e 350 di Mediaset Premium) e Boing (canale 40 del DTT) - che permetterà ai fan dello show di immedesimarsi con il proprio beniamino e vivere in prima persona fantastiche avventure, piene di azione e divertimento grazie anche ad un’immersiva esperienza di realtà aumentata.

Il tour, giunto ora in Italia, è partito lo scorso luglio dal Regno Unito ed è approdato poi in Polonia e Spagna. A partire dal 21 ottobre il truck sosterà nei parcheggi adiacenti ad alcuni selezionati punti vendita Toys Center italiani. La prima tappa sarà il 21-22 ottobre a Giugliano in Campania (Napoli) presso il Toys Center del Centro Commerciale Auchan di Via Santa Maria a Cubito, 1.

Si proseguirà poi con Roma il 28 e 29 ottobre e con Cologno Monzese il primo novembre.

I bambini che visiteranno il truck di Ben 10 potranno vivere un’esperienza unica di realtà aumentata e trasformarsi nel loro alieno preferito. Tutti i partecipanti avranno, inoltre, la possibilità di aggiudicarsi fantastici gadget in ricordo della giornata trascorsa insieme al proprio beniamino.

L’iniziativa retail è stata pensata a sostegno del lancio della nuova gamma giocattolo nata dalla partnership con Giochi Preziosi, distributore ufficiale del giocattolo Playmates in tutta Europa. La gamma composta da action figures , giochi di ruolo, come il famoso orologio Omnitrix, e playset è arrivata sugli scaffali di tutta Europa a luglio 2017 ottenendo fin da subito un ottimo riscontro.

“Ben 10 è riuscito ad entrare a pieno titolo nell’immaginario e nel cuore di milioni di ragazzi di tutto il mondo per i suoi valori e per il suo entusiasmo - afferma Ilaria Rossi, Licensing Director di Turner – per questo motivo siamo orgogliosi di questa iniziativa perché consente ai fan della Serie TV di andare oltre alle avventure viste sullo schermo e di viverle in prima persona in maniera entusiasmante. Inoltre, questa è un’importante attività a sostegno del lancio della gamma giocattolo che sarà la base per costruire il successo di questo brand anche in altre categorie con prodotti che verranno lanciati a partire da gennaio 2018.”