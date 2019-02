Belvedere fotografi protagonista all'open day al ristorante il Gabbiano

È partita ieri la due giorni di Open Day al ristorante Il Gabbiano di Bacoli. Quasi trecento coppie di futuri sposi che hanno scelto la location per le loro nozze si sono recati nella struttura per scoprire le ultime novità. Presenti tra gli altri alcuni marchi scelti dalla proprietà del ristorante e, tra i fotografi, è stato scelto Belvedere Fotografi, ritenuto oggi, a furor di popolo, una delle eccellenze in assoluto nelle fotografie di matrimoni. Lo staff, diretto da Michele Belvedere, oltre a presentare i propri lavori, ha omaggiato tutti gli sposi di una fotografia, scattata e stampata al momento. L'Open Day andrá avanti fino a stasera alle 23:00.