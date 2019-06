La Bella Addormentata al Museo del Sottosuolo . Uno spettacolo divertente, originale per respirare un po' di magia e sentirsi bambini



LA STORIA

Quando la strega Malefica non viene invitata al battesimo della neonata principessa Aurora, lancia una maledizione che promette la morte della piccina entro il suo 16esimo compleanno. Tre fate bizzarre con l’aiuto di un un principe bellissimo dovranno salvare la principessa Aurora dalla maledizione del sonno eterno…



LO SPETTACOLO

La rivisitazione della favola de La Bella Addormentata, classico della tradizione Europea, operata dal demiurgo è realizzata in una chiave poetica e brillante, ricca di humor, dal rtimo serrato e coinvolgente.

Adatto ai "bambini" di ogni età.



LA LOCATION

Il museo del Sottosuolo di Napoli è un luogo altamente suggestivo dove si condensano anni e anni di storia. Napoli è la città partorita dalle sue stesse viscere: si cominciò a scavare in epoca greca estraendo il tufo con il quale la città fu cinta di mastodontiche mura, i Greci costruirono nel sottosuolo L’Acquedotto della Bolla e lasciarono ipogei con affreschi di mirabile bellezza. I Romani ampliarono le mura, scavarono nella collina di Posillipo due viadotti e con l’Acquedotto Augusteo portarono a Napoli le acque del Serino. I primi Cristiani scavarono le Catacombe con affreschi e mosaici. In epoca di conflitti bellici la cavità a 25 metri sottoterra di Piazza Cavour 140 rappresentò un rifugio per i napoletani in fuga dall'inferno delle bombe che minacciavano la superficie. Il sottosuolo napoletano, divenendo un vero e proprio rifugio antiaereo, ha ospitato per anni migliaia e migliaia di persone che si sono amate, odiate, sposate, che hanno condiviso passioni politiche, idee e addirittura nascite e morti. Lo spesso tufo di cui sono formate le antiche cisterne, durante la seconda Guerra Mondiale, salvò migliaia di vite umane.



Il costo del biglietto Intero è di €15

Il costo del biglietto Ridotto è di €10 (bambini dai 4 ai 10 anni)



Giorni di spettacolo: 15 e 16 Giugno 2019

Ore 19.00 e 20.30

La durata dello spettacolo è di circa 80 minuti.



PRENOTA

Tel. 327 014 8209

E-mail info.demiurgo@gmail.com





ADATTAMENTO E REGIA

Franco Nappi



CAST

AURORA - Antonella Liguoro

FLORA - Roberta Frascati

FAUNA - Emanuela Urga

SERENELLA - Gennaro Ciotola

MALEFICA - Roberta Astuti

CORVO - Angelo Sepe

PRINCIPE FILIPPO - Valerio Lombardi

RE STEFANO- Franco Nappi