Bel Canto e Storia al Castello, festa della Musica al Maschio Angioino

L’ Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Napolie l'Associazione Culturale Timeline presenta, il 29 giugno 2019, in occasione della Festa della Musica al Maschio Angioino, BEL CANTO & STORIA AL CASTELLO

Grande appuntamento con il Bel Canto, la Storia e l’Archeologia

h.17.30 con Archeologia Sottosopra

tour guidato a cura di Timeline

h.18.30 Recital Lirico ” Il Bel Canto nella Bella Epoque”

presso la Sala della Loggia

Con

OLGA DE MAIO soprano

LUCA LUPOLI tenore

LUCIO LUPOLI tenore

MAURIZIO IACCARINO pianista

note storiche a cura di GIUSEPPE GIORGIO

Evento molto particolare con un affascinante intreccio tra il Bel Canto,la musica, la storia e l’archeologia, quello che attende gli spettatori il 29 giugno 2019 presso Castel Nuovo Maschio Angioino: il Recital lirico dedicato al repertorio del Bel Canto napoletano ed italiano, considerato sempre piu come Patrimonio dell’Unesco, d’epoca tardottocentesca e primo novecento della Belle époque, con le piu’ belle romanze da Salotto, duetti, le pagine immortali dell’operetta e dell’opera che a Napoli ebbe tanta eco e risonanza con i riferimenti e radici nella tradizione culturale partenopea della canzone classica napoletana.La città della Sirena Partenope,il canto, la musica erano evidentemente nel codice genetico sin dalla sua origine mitologica, tanto che dal XVI secolo in poi Napoli è un punto di riferimento in Europa per lo sviluppo dell’arte musicale e del Bel Canto .Musica piena di sole“ fu definita quella del musicista Cimarosa, icastica immagine di quella che era la vitalità, la soavita’ delle melodie che esprimevano il sole di Napoli e del meridione italiano, quella che indiscutibilmente ed inequivocabilmente si definiva come una delle capitali mondiali della musica dall’epoca aurea della settecentesca scuola napoletana. Esemplare è l’universalità della canzone ‘O sole mio per testimoniare il successo planetario delle melodie napoletane, amate ed interpretate dai più grandi cantanti lirici della storia, in primis quell’Enrico Caruso nei confronti del quale la sua città natale fu ingiustamente avara di successo.

Per provare poi le emozioni della scoperta il tour guidato, proposto dall’Associazione Culturale Timeline,si intitola:

Archeologia Sottosopra, uno straordinario viaggio nel tempo, alla scoperta della fortezza di Castel Nuovo – Maschio Angioino. Attraversando l’arco di Trionfo, volutoda Alfonso d’Aragona, ai visitatori attende una grande avventura tra le opere di fortificazione aragonese, dal cortile monumentale agli scavi archeologici di epoca romana, ritrovati nei sotterranei fino ad arrivare sul punto più alto del castello.

INFOLINE E PRENOTAZIONI

339 4545044 Associazione Culturale Noi per Napoli

331 7451461 Associazione Culturale Timeline

Tickets point Edicola Piazza del Gesù

Contributo di partecipazione 13€