BeFANK - Infermierie musicali allo Scugnizzo Liberato

BeFANK - Infermierie musicali dj set venerdì 6 Gennaio alle 21:00 allo Scugnizzo Liberato (Salita Pontecorvo, 46)

Infermierie Musicali nasce dall’incontro di tre dj appassionati della musica che oggi si definirebbe alternativa ma soprattutto della sua funzione aggregante, sciamanica e liberatoria. Tutti e tre appartengono a quella generazione della fine degli anni settanta che ha coltivato il sogno di rinnovare il mondo attraverso la rivoluzione. Quel movimento collettivo giovanile che, orfano di quel grande obiettivo, ha fatto della creatività il suo modello di comunicazione. Nell’attesa della rivoluzione o nella sua assenza, “la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani...” (Gaber), i nostri, da strade diverse, arrivano alla musica, facendo nascere in quella generazione “stufa di passare la vita in dibattiti e riunioni” il bisogno della danza, rompendo un luogo comune che voleva la musica da ballo di destra e i cantautori pallosi di sinistra.