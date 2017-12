Epifania 2018, "Hansel e Gretel": la Befana al Teatro dei Piccoli

LA BEFANA AL TEATRO DEI PICCOLI

domenica 7 gennaio, ore 11

La compagnia del Teatro Bertolt Brecht (Formia)presenta "HANSEL E GRETEL" adattamento di Marco Renzi - regia di Maurizio Stammati

età consigliata: 3-8 anni

Il riadattamento della nota storia di Hansel e Gretel parte da un provino, dalla ricerca di un testimonial del ‘saper mangiare’. Un meccanismo automatizzato di rilevazione della noia sarà giudice imparziale; in molti falliscono fino a quando non si presenterà una stramba compagnia di teatro che, un po’ per interesse e un po’ per necessità, prova a vincere la selezione. Lo spoglio arredamento della sala si trasformerà e gli attori inizieranno a raccontare la favola, costretti ad abbuffarsi da una strega cattiva desiderosa di divorarli. Lo spettacolo, allegro e divertente, porta a prendere consapevolezza dell’importanza della ricerca di un approccio giusto e senza retorica ad un tema importante ed attuale come quello dell’alimentazione; riesce ad interessare i bambini ed i ragazzi alla necessità di dover scegliere bene cosa mangiare e abbandonare le cattive abitudini alimentari, di cui soprattutto l’infanzia e l’adolescenza sono preda e vittima.