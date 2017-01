"Befana solidale" a Melito: dolci, caramelle e giocattoli a tutti i bimbi

Il 6 arriva la "Befana Solidale" a Melito, l'evento conclusivo del ciclo di iniziative per le festività natalizie targate Confcommercio Melito.

In occasione dell'Epifania, dalle ore 10, in forma itinerante, la befana distribuirà a tutti i bambini, dolciumi, caramelle e giocattoli.

Ma non è tutto. Nel corso della mattinata, all'esterno del bar Franco Sepe ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali offerto dal Cake Designer Sepe Federico. L'animazione della Jimda Animation, completerà una giornata di puro e sano divertimento curata dalla Confcommercio Imprese per Melito in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Melito di Napoli.