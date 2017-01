Epifania Solidale: raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti del Santobono

Per i bambini dell’ospedale Santobono di Napoli la befana arriva con un giorno di ritardo. I giovani volontari dell’associazione di clownterapia Teniamoci per mano Onlus, sabato 7 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 saranno presenti in Piazzetta dell’Immacolata, nei pressi di piazza delle Medaglie D’Oro per una raccolta solidale di giocattoli nuovi da donare all’ospedale Santobono.

Subito dopo le 11.00 seguirà una breve “parata” dei volontari in camice colorato, naso rosso e costume da befana, lungo il tragitto che unisce la piazza all’ospedale per la consegna dei giocattoli donati dai volontari e da tutti coloro che vorranno donare un giocattolo ad un piccolo paziente ricoverato.

I volontari dell’associazione Teniamoci per Mano Onlus, sono presenti presso il Santobono tutti i giorni, pronti a rallegrare l’animo e l’umore dei bambini ricoverati e dei loro genitori.

L’Associazione Teniamoci per mano Onlus, nasce nel centro di Napoli nel 2010 e fonda a distanza di poco tempo altre due sedi operative nelle città di Roma e Bologna. Il suo obiettivo è quello di supportare mediante la “terapia del sorriso”, la degenza del paziente in ospedale o in strutture d’accoglienza, come case famiglia o case di cura per anziani. Nel rispetto della struttura che ospita il paziente, e del personale sanitario, i volontari quotidianamente “colorano” di allegria i reparti di pediatria, oncologia, e molte altre “corsie”, portando con loro un eccezionale Kit di pronto intervento: un paio di occhiali giganti, un pasticcio sulla faccia, un enorme naso rosso, un tesserino di riconoscimento e un divertente ed insolito camice colorato, che aiuti i bambini a non avere più paura e ad affrontare la propria “battaglia” con maggiore serenità.