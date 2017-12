Epifania 2018, "Con la Luna per mano": spettacolo per la Befana a Piazza Forcella

Appuntamento con la BEFANA A PIAZZA FORCELLA insieme a I Teatrini e lo spettacolo CON LA LUNA PER MANO di Giovanna Facciolo.

E’ lo sguardo bambino con cui due personaggi teneri e stralunati si incontrano in uno spazio immaginario, dove una luna sfuggente e scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per farsi amica e compagna di giochi. E tra un cuscino e una coperta, attorno a un magico baule, i nostri due personaggi, si aspettano e si scoprono quasi in punta di piedi. Due solitudini che si cercano e si trovano, per volare lontano e, insieme nel gioco, inventarsi piccoli universi, poetici e divertenti dove fondersi, dividersi, confondersi, allungarsi, sdoppiarsi, trasformarsi, e diventare altro da sé e sé insieme all’altro.

Età consigliata: 3-8 anni

INGRESSO LIBERO