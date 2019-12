La Befana al Castello: giornata fantastica al Maschio Angioino

La notte della Befana si avvicina e le sale del Castello Maschio Angioino si animano per l'occasione.

Un attore professionista leggerà per i bambini, numerose favole in cui s'intrecciano le avventurose vicende di corte. I protagonisti sono re, regine, piccoli principi e maghi...Le storie narrate all’interno della bellissima Sala del trono, nelle prigioni e nei sotterranei segreti nel cuore del Maschio Angioino di Napoli, faranno volare con la fantasia i bambini che prenderanno parte all’evento e li porteranno a scoprire il personaggio misterioso “La Befana” che comparirà nella Sala del Trono consegnando un dono ad ogni bambino, là dove verrà svelato un particolare fenomeno magico che si produce proprio nella sala reale durante il Solstizio d’estate quando il sole è allo zenit: tutta la struttura, divenuta luogo di giochi di luce e di sogni, proietterà i bambini nel mistero della notte magica della Befana.

Grandi e bambini saranno coinvolti in due appassionanti percorsi di visita che permetterà loro di scoprire gli ambienti e la storia del Castello. Uno favolistico dedicato ai piccoli nella ricerca della Befana in un viaggio che parte dall’arco di trionfo, prosegue sulla torre poi all’interno del cortile del castello fino ai sotteranei di una delle cinque torri LA TORRE DEL BEVERELLO. Attraverso un passaggio segreto si accederà a tutte le sale interne e dunque alla meravigliosa “SALA DEL TRONO”, mentre “solo per i più grandi” ci sarà un percorso tra storia e mistero alla ricerca del santo GRAAL, dove la luce e la pietra vengono usate come scrittura per tramandare uno straordinario segreto.

Il percorso solo per i più grandi si articola attraverso le seguenti tappe della durata di 45 minuti:

• Atrio del Castello: Alfonso d'Aragona e i cavalieri della tavola Rotonda.

• L'Arco di Trionfo e la sua simbologia nascosta.

• Il cortile: il legame tra Alfonso d'Aragona, Partenope e Virgilio Mago.

• La Sala dei Baroni e il Graal.

Se siete pronti a vivere un giorno “STREGATO” in questa avventura della Befana e i misteri nel Castello Maschio Angioino, non vi resta che seguirci!



L’evento è in programma SOLO per il giorno:

DOMENICA 5 GENNAIO 2020

INIZIO EVENTO: ORE 10:45

Luogo: Napoli - Maschio Angioino

Durata evento: 1:30 ora

Punto d'incontro: all’esterno del Castello davanti al pontile d’ingresso.

Costi Tour:

Biglietto euro 25

1 adulto + uno/due bambini (età consigliata dai 5 ai 12 anni).

Nel caso si aggiunga un adulto il costo è di € 15 a persona se ad aggiungersi fosse un bambino il costo è di € 10 a bambino.

Per Genitori o accompagnatori e offerta l’opportunità di seguire il percorso alternativo: “Il Graal al Maschio Angioino”



Il ticket prevede:

-visita guidata al castello

-animazione con attore professionista

-incontro con la Befana con regalino ai bambini



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/la-befana-al-castello

Gallery