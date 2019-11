Notte dell'Epifania 2020 a Napoli tra Mito e Realtà

Domenica 5 gennaio, presso il Vic'Street in Via Giuseppe Martucci 44 Napoli. la lunga Notte dai noi e conosciuta come la notte della befana mito tra magia storia e cultura: attraverso la conoscenza,

la magia che da sempre pervade la nostra esistenza partecipa ad una serata magica la notte della befana con uno spettacolo danzante ed evocativo, tribe di donne, riti e mistero, danze in cerchio e storie di condivisione

streghe, madri, donne racconti.... letture e spettacolo che vi terrà con il fiato sospeso tra sogno e realtà

info e prenotazione necessaria allo 081662423