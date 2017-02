Be My Romeo! San Valentino 2017

Per San Valentino… Be My Romeo! Al via la settimana dell'amore nel cinquestelle di Napoli con appuntamenti imperdibili immersi in un'atmosfera da sogno Napoli, febbraio 2017.

La settimana più romantica ed eccitante dell'anno ha un solo indirizzo: il Romeo hotel di Napoli! La soluzione perfetta per regalarsi un week end di coppia con tutti i lussi e i piaceri che ne conseguono in una cornice di autentica passione in cui il relax si unisce allo charme in un ambiente lussuoso e di design.

Be my Romeo! Romeo hotel è il luogo ideale nel quale scoprire l'anima più dolce di Napoli e godere di un mix straordinario di passione e divertimento, in un viaggio ideale al centro dei sentimenti. Il cinquestelle di design ha studiato un bouquet di proposte, una per ogni giorno della settimana di San Valentino, da sfogliare come petali di una margherita per amare e farsi amare, rigorosamente in coppia. La Love Week comincia il giorno della festa degli innamorati con tre differenti proposte culinarie per venire incontro alle esigenze più svariate degli ospiti che potranno scegliere LA food experience preferita e trascorrere una serata indimenticabile.

Si comincia, ça va sans dire, il 14 febbraio per viziare il partner con i piaceri della tavola: SpaghettiAmo? È un mix di sushi e delizie mediterranee da gustare nel Romeo Bar per lasciarsi sedurre da una cena romantica a base di sushi e spaghetto 'mbruscinato in differenti versioni. E per concludere, è proprio il caso di dirlo, in bellezza, niente di meglio che un percorso benessere rigorosamente per due nella Dogana del Sale per avvolgere tutti i sensi con l'amore di sé e per il proprio partner. L'amour toujour…mais surtout a San Valentino ha il nome dei piatti della tradizione partenopea riletti con classe che deliziano il menu della sala eventi Beluga in una cena impreziosita dalla vista incantevole del golfo di Napoli. Un'atmosfera intima, per perdersi occhi negli occhi, a lume di candela, riscaldati da un sottofondo musicale capace di rendere l'ambiente magico e incantevole. L'amore vira in direzione dell'alta gastronomia con la Rotta dell'Amore, un dinner speciale che conquisterà palati e cuori nella cornice incantevole de Il Comandante, con un menu dai sapori mediterranei interpretati in chiave gourmet. Gusti ricercati in un trionfo di pesce riletto dallo chef Salvatore Bianco che sarà accompagnato da una selezione di vini ad hoc, per trascorrere una serata gustosamente romantica. Per una volta, la partita di pallone non sarà motivo di litigio ma l'occasione per trascorrere una serata …differente!

Mercoledì 15 febbraio Vengo anche io? No tu no!: questo il nome della proposta che premierà la fede calcistica di lui, che potrà seguire il big match dell'anno, Real Madrid-Napoli senza sensi di colpa verso la sua metà. Perché? Perché lei, con le sue amiche del cuore, potrà farsi trasportare dal più sensoriale dei percorsi benessere nella Luxury spa Dogana del Sale e poi degustare un calice di vino in uno dei lounge bar più chic di Napoli.

Alle coppie che sceglieranno di trascorrere una notte romantica in una delle room e delle suite che impreziosiscono il Romeo Hotel, aspetta il più magico dei risvegli con Breakfast in Love, una colazione all'insegna dell'amore da assaporare in uno spazio magicamente dilatato e nell'avvolgente tranquillità del Romeo Pool Bar, giovedì 16 febbraio, dalle 7.30 alle ore 10.30. Amore per sé e per il proprio corpo: nella settimana dell'amore è d'obbligo farsi coccolare ed entrare in un mondo extra sensoriale di benessere, liberando i sentimenti e brindando alla storia più bella.

La Dogana del Sala ha in programma per gli innamorati del 17 febbraio, un percorso spa speciale, Intimate Spa, da seguire nell'Area Relax sorbendo lussuriose bollicine di Prosecco nell'intimità di un posto magico.

Il fine settimana è hot-rock con l'Aperitivo di Afrodite da provare al Romeo Bar: drink afrodisiaci, ammiccanti finger food e un lussurioso dj set saranno gli ingredienti per il sabato sera 18 febbraio semplicemente perfetto. Un modo inedito per provare tutte le sfumature dell'amore - e delle sue meravigliose conseguenze - a ritmo di musica e di calore.

Oh, Sunday sweetest Sunday: la domenica della Settimana dell'Amore ha il profumo dei cupcake e dei gelati che saranno protagonisti del corso Bake Off Romeo! che le coppie di innamorati potranno cucinare assistiti dai maestri pasticceri del Romeo hotel dalle ore 15 del 19 febbraio. Il gusto dolce dell'amore sarà reso ancora più invitante da questo appuntamento pomeridiano con cui si potrà dare una forma… golosa ai propri sentimenti!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Romeo hotel Via Cristoforo Colombo, 45 - Napoli Tel +39 081 6041580 - reservations@romeohotel.it