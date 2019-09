Be Band, i musicisti di Edoardo Bennato in concerto al Green Paradise di Napoli

La band del grande Edoardo Bennato in concerto al Green Paradise di Napoli

Formata da Gennaro Porcelli, chitarra e voce; Giuseppe Scarpato, chitarra e voce; Arduino Lopez, basso; Raffaele Lopez, piano e Roberto Perrone, batteria; si esibirà venerdi 13 Settembre - dalle ore 21.30 - presso Green Paradise in via Marconi (lato RAI), Napoli. Ingresso con consumazione obbligatoria da euro 10.



La Be Band nasce dall’unione dei cinque musicisti che da anni accompagnano in tour Edoardo Bennato, apprezzati da pubblico e critica per il grande affiatamento e il sound dirompente che ne scaturisce dalle sessions live fatte di standard rock e blues.

La storica formazione del menestrello italiano del rock'n'roll - con una tecnica perfetta - macina rock viscerale. Sono espressivi e affiatati ed hanno un sound unico pieno di energia a stelle e strisce che regala forti emozioni blues.



In una location incantevole (al Green Paradise i servizi offerti si completano con pizzeria, lounge bar e un ricco programma cinematografico ed è adatto ai bambini) continuano i concerti estivi. Un luogo ideale per trascorrere le ultime serate all’aperto.