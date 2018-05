La band degli avvocati live al Demodè di Caivano

Gli “Jus and Blues” live al Demodè di Caivano. Il concerto della band di avvocati casertani, con special guest il legale Antonello Fabrocile, si esibirà nel locale di piazza Cesare Battisti venerdì 11 maggio alle 21 e 30. Ormai sono 4 anni che la formazione, interamente composta da legali, sta girando per i locali delle province di Caserta e Napoli. L'idea di una band è sorta nei corridoi del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pian piano si è andato componendo un repertorio blues che spazia da Robert Jhonson, passando per Baddy Gay, Chuck Berry, Eric Clapton, Pino Daniele e Robben Ford.

Due anni fa gli avvocati offrirono la loro musica in un concerto evento per i detenuti della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Un progetto musicale interessante per una serata di sicuro divertimento. Jus and Blues è formato da Mariano Omarto, Alberto Martucci, Tommaso Giaquinto, Antonio Falco ed Antonello Fabrocile.